TS – Nodo Gagliardini: elemento da valorizzare o pedina di scambio?

Da quando è arrivato nella Milano nerazzurra, Roberto Gagliardini ha mostrato diversi alti (5 gol nella passata stagione) ed altrettanti bassi (incostanza di rendimento per buona parte della sua avventura meneghina). Un elemento, però, non gli è mai mancato: il rispetto per la maglia, con un particolare spirito di sacrificio mostrato sui campi di tutta Italia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, adesso Gagliardini occupa una posizione scomoda: conviene valorizzarlo o utilizzarlo come pedina di scambio?

Conte non ha mai negato la stima nei confronti del numero 5: Gagliardini sa attaccare la profondità e sfruttare il suo fisico, caratteristiche che valgono oro nel centrocampo del 3-5-2 contiano. Sa segnare e servire passaggi chiave, come testimoniano le due marcature e gli altrettanti assist in 16 gare stagionali; infine, ultima caratteristica ma non per importanza: tiene alla maglia ed ai tifosi, ed il pianeta nerazzurro lo sa bene. Quindi, dov’è il problema?

Beh, la dirigenza nerazzurra ha intavolato svariate trattative per alimentare il già più che valido reparto difensivo: interessano Kumbulla e Vertoghen, ma è stato fatto un sondaggio anche per Armando Izzo. Il Torino sarebbe disposto a sacrificare il proprio leader difensivo, magari inserendo proprio Gagliardini nello scambio; non solo granata, però: anche la Fiorentina ha sondato il terreno per l’ex Atalanta, che potrebbe risultare vitale per portare alla Pinetina Federico Chiesa. All’estero, inoltre, si è fatto in avanti anche il West Ham.

Solo il futuro potrà dare una risposta: Gagliardini rimarrà in nerazzurro?

