CdS – Non solo trasferte ed eventuali positività: spunta un altro nodo nel protocollo per la ripartenza della Serie A

La ripartenza del calcio italiano passa per l’ormai celeberrimo protocollo proposto dalle autorità governative. Mentre i vertici dello sport non hanno apprezzato del tutto le linee guida, spunta un altro nodo a dir poco cruciale; non solo problemi su trasferte ed eventuali nuove positività: potrebbero sorgere problemi in merito alle polizze assicurate sottoscritte dai club, come riportato dal Corriere dello Sport.

Il nodo assicurazioni non è assolutamente da sottovalutare: molte polizze stipulate dalle compagini della massima serie, infatti, non prevedono la copertura dei danni legati a patologie contratte durante una pandemia. Una volta modificate, però, rimarrebbe comunque l’ostacolo legato alla responsabilità civile e penale di una nuova positività, che cadrebbero entrambe sulle spalle del presidente del club e sul responsabile sanitario. Diventerà a quel punto necessario ingaggiare un medico del lavoro, per sapere come affrontare passo dopo passo la situazione dei dipendenti del club, ad eccezione dei giocatori.

Servono chiarimenti su un protocollo che sta facendo discutere: il nuovo rischio sono le mancate assicurazioni, ma è solo l’ultimo dei problemi emersi.

