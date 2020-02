Non solo la Serie A paralizzata dal Coronavirus: rinviati anche gli stage della Nazionale

Non solo gli impegni di Serie A e le gare di Europa League condizionate dal Coronavirus ma anche la Nazionale Italiana in tutte le diverse formazioni. Come riportato infatti dal sito della Figc, il Consiglio federale riunitosi questa mattina ha scelto di confermare il rinvio a data da destinarsi gli stage programmati in questi giorni sia delle Nazionali Under 19 sia maschile che femminile e della Nazionale Under 23 femminile.

Il virus diffusosi negli ultimi giorni a macchia d’olio in Italia ha paralizzato tutto il calcio italiano. Prima la scelta di rinviare la gara tra i nerazzurri e la Sampdoria a data da destinarsi. Poi il rinvio delle altre gare della stessa giornata, il tutto fino ad arrivare alle prossime sfide giocate a porte chiuse sia in Italia, con il big match tra la Beneamata e la Juventus senza pubblico sugli spalti dello Stadium, sia in Europa, con il Ludogorets in campo a San Siro a porte chiuse. La Serie A prima della Nazionale, anch’essa bloccata dal Coronavirus: giorni di caos per il nostro calcio.

