Non solo l’incontro di venerdì: per il calcio settimana importante. Domani assemblea di Lega

Il momento è decisamente particolare, il più difficile degli ultimi anni. Il calcio e lo sport si è fermato in tutto il mondo – o quasi – ed ora si dibatte su come e quando riprendere. Ovviamente la salute pubblica del nostro Paese viene prima di tutti, ecco perché ogni settimana c’è un costante aggiornamento tra le parti interessate.

Come riporta Nicolò Schira infatti, anche nei prossimi giorni l’agenda è fitta di impegni: domani ci sarà Assemblea di Lega per discutere sui diritti TV (un argomento decisamente primario in questo periodo), mentre giovedì la FIGC incontrerà le Leghe per decidere sulla ripresa. Dovranno essere presi in considerazione molti aspetti e venerdì infatti si farà il punto – come vi abbiamo già raccontato – con il Ministro dello Sport Spadafora.



