Non solo l’Inter su Kumbulla: tre big d’Europa al Bentegodi per il difensore

C’è soprattutto il nome di Marash Kumbulla al centro delle dinamiche di mercato delle big d’Europa. Il difensore dell’Hellas Verona, finito nel mirino dei nerazzurri pronti all’assalto già nella prossima finestra di mercato, rappresenta l’oggetto del desiderio dei top club del Vecchio Continente. Come riportato da Sky Sport infatti, in occasione del match di quest’oggi del Bentegodi tra i gialloblù di Juric ed il Genoa sono stati avvistati in tribuna diversi osservatori arrivati dalla Premier.

Chelsea, Manchester United e Borussia Dortmund pronte allo scatto per il difensore del Verona. Non c’è solo l’Inter dunque a caccia di Kumbulla, messosi in mostra nella prima parte di stagione e protagonista dell’exploit del club veronese.

