Non solo l’Inter su Mertens: anche il Chelsea in corsa per l’attaccante del Napoli

C’è anche il Chelsea sulle tracce di Dries Mertens. Secondo quanto riportato dal portale francese Le10Sport, l’attaccante belga in uscita dal Napoli sarebbe finito nel mirino dei Blues. Non solo Gabigol dunque per il reparto avanzato di Lampard: anche la stella dei partenopei in corsa per l’attacco degli inglesi. Le trattative per il rinnovo del centravanti ed esterno degli azzurri non sembrerebbero destinate al lieto fine ed anche per questo motivo il Chelsea avrebbe scelto di portarsi avanti nella trattativa.

Da superare però anche la concorrenza dei nerazzurri, interessati all’acquisto del giocatore soprattutto in vista del prossimo luglio, quando sarà libero a parametro zero. Una doppia pista per Dries Mertens, conteso tra le altre soprattutto da Inter e Chelsea, destinate a correre fino alla fine per la firma del giocatore.

