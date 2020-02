Non solo Messi, anche Suarez chiama Lautaro: “Giocatore eccezionale, sarebbe bello averlo qui”

Le sirene blaugrana suonano in maniera incessante nella testa di Lautaro Martinez. Dopo l’endorsement pronunciato da un certo Leo Messi, che ha speso parole al miele per il connazionale nerazzurro, ai microfoni di Rac1 ci ha pensato anche Luis Suarez a ‘chiamare’ il Toro verso la Spagna. Quel Suarez che, nell’immaginario collettivo, verrebbe sostituito proprio da Martinez, in caso di suo arrivo in terra iberica.

“Lautaro ha grandissime qualità, lo ha mostrato sia all’Inter che con la maglia della nazionale Argentina. È un giocatore che al secondo anno in Italia sta giocando ad un livello eccezionale. Le decisioni non vengono prese dai giocatori, però io sto dicendo da due anni che sarebbe bello portare qui a Barcellona un giovane attaccante per adattarsi al meglio quando me ne andrò via. Acquistare nuovi giocatori è positivo perché ti rende competitivo e più consapevole di voler giocare. Sono consapevole di quanti anni ho e devo regolarmi sempre di più. La competizione è salutare e fa bene a tutta la squadra”, ha dichiarato il centravanti uruguaiano.

