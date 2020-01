“Non sono pirla” Parte 2. Mourinho parla di Eriksen: “Non è in buone condizioni, non so se sarà con noi dopo gennaio”

Eriksen resta un obiettivo di mercato dell’Inter, con l’amministratore delegato Beppe Marotta che sta muovendo passi importanti per quella che potrebbe essere la stoccata decisiva per l’approdo in nerazzurro del calciatore.

Nerazzurro, così come è colorato anche il passato di Josè Mourinho, attuale allenatore del Tottenham, che in conferenza stampa ha parlato del centrocampista danese rilasciando anche qualche indizio importante sul futuro:

NON SONO PIRLA, PARTE 2 – Si era presentato all’Inter oltre dieci anni fa Josè Mourinho esordendo con la frase “Non sono un Pirla”. Nel momento in cui si è ritrovato a parlare di Eriksen il tecnico di Setubal ha bissato con un “I’m not an idiot, non sono un idiota”. Tutto nasce dalla domanda sui motivi dello scarso rendimento del calciatore danese

NON IL MIGLIOR ERIKSEN – “Non è il miglior Eriksen, io sono nel calcio da tanti anni e so che è difficile esprimere delle buone prestazioni in queste condizioni; la mia non è una critica al calciatore, credo sia del tutto normale“.

FUTURO? NON SO – Il tecnico portoghese rilascia anche un indizio con la trattativa avanzata con l’Inter dicendo chiaramente “Non so se dopo gennaio Eriksen sarà ancora con noi”.

