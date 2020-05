Novellino: “Conte Ridurrà il gap con la Juventus. Recoba? Non voleva allenarsi, quando c’era la sessione tattica…”

Nonostante si inizi lentamente a tornare alla normalità, ci vorrà ancora un po’ prima del ritorno al calcio giocato. Nel frattempo, così come succede dall’inizio del lockdown, i protagonisti del mondo del pallone di ieri e di oggi, da un lato analizzano la stagione in corso, dall’altro regalano ai tifosi un grande numero di aneddoti. È il caso di Alfredo Novellino che, intervenuto in diretta nel programma “Taca la Marca” su Radio Musica Television, ha fatto un bilancio dell’avventura di Conte all’Inter e raccontato una curiosità legata a un grande ex nerazzurro, Alvaro Recoba. Queste le sue parole:

“Conte? Oltre alla sua bravura ha a disposizione grandi giocatori. Come primo anno la squadra lo segue tantissimo e l’approccio è stato ottimo. Sono convinto che con gli anni possa ridurre il gap con la Juventus”. E poi su Recoba: “Recoba non voleva allenarsi, e quando il giovedì c’era la sessione tattica per studiare l’avversario i compagni lo andavano a svegliare a casa per evitargli delle multe”.

