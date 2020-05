Nuova ordinanza in Emilia, ci pensa anche la Campania: cinque club di Serie A tornano ad allenarsi

Piano piano qualcosa inizia a muoversi: dopo le parole del Premier Conte che hanno annunciato la possibilità di allenamenti in gruppo da lunedì 18 maggio, le regioni Emilia-Romagna e Campania sono invece andate in controtendenza. Se in Emilia l’ordinanza del governatore Bonaccini è già cosa fatta, in Campania il governatore De Luca – come riporta TuttoMercatoWeb.com – ci starebbe pensando dopo la richiesta del Napoli.

Saranno cinque dunque i club di Serie A che inizierebbero ad allenarsi già dal prossimo lunedì: oltre ai partenopei ci sono anche Parma, Bologna, Spal e Sassuolo. Il tutto se il Governo non si imporrà sulla data del 18. La direzione è ormai chiara: si cercherà, il più possibile, di riprendere a giocare.



