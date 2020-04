Nuova sfida per Esposito su PES20: ecco il torneo contro Pjanic e Griezmann

In questo momento di grande emergenza dove tutti siamo costretti a restare in casa per la salvaguardia della nostra salute e di quella di tutti, lo sport si è fermato ma non quello virtuale. Abbiamo visto più volte come in questi giorni si siano sfidati più volte vari campioni con le console direttamente da casa loro. Oggi quindi è stata annunciata una nuova sfida per alcuni calciatori dei top club europei su PES20.

Tra loro c’è il nerazzurro Sebastiano Esposito, che difenderà ovviamente i colori dell’Inter. Tra gli altri spiccano i nomi di Pjanic e Griezmann. Tutti in un unico torneo che si terrà domenica 26 aprile.

“Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi il torneo #StayHomeWithPES Tournament che riunirà alcuni dei più grandi calciatori mondiali in un’appassionante sfida a eFootball PES 2020, e che vedrà la partecipazione di Antoine Griezmann (Barcellona), Miralem Pjanić (Juventus), Rafael Leão (Milan), Sebastiano Esposito (Inter) e di tanti altri celebri calciatori internazionali. Le stelle di 11 famosissime squadre di calcio si scontreranno nel torneo che sarà trasmesso sul canale ufficiale YouTube di eFootball PES domenica 26 aprile a partire dalle 18:00”.



Barcellona – Antoine Griezmann

Juventus – Miralem Pjanić

Manchester United – Scott McTominay

Arsenal – Bernd Leno

Bayern Monaco – Javi Martínez

Schalke 04 – Nassim Boujellab

Milan – Rafael Leão

Inter – Sebastiano Esposito

Celtic Glasgow – Odsonne Edouard

Rangers Glasgow – Greg Stewart

Zenit San Pietroburgo – Aleksei Sutormin



