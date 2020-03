GdS – I dettagli del nuovo hotel dell’Inter: comfort e design per un investimento da 6 milioni

Insieme al rifacimento dei 5 campi, il nuovo edificio-hotel di Appiano Gentile rappresenta l’ultimo livello di evoluzione per uno dei centri sportivi che si prepara ad essere tra i più moderni e all’avanguardia in Europa. Interamente made in Italy, è stato ultimato nel corso dei mesi invernali, progettato dai milanesi di COIMA Image. Un investimento complessivo, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, da 6 milioni di euro che, come voluto fortemente dal presidente Steven Zhang, risponde alle esigenze di sostenibilità richieste tra l’altro dai vincoli del Parco Pineta di Appiano grazie a un sistema prefabbricato in legno brevettato dall’azienda bresciana WoodBeton.

La grandezza ammonta a circa 3mila metri quadrati e i lavori verranno definitivamente portati a termine tra metà aprile e inizio maggio. Così, dalla prossima estate, i ritiri dell’Inter potranno essere affrontati interamente presso un Centro Sportivo Suning che potrà rispondere a qualsiasi tipo di esigenze. Un hotel moderno e con tutti i comfort del caso, dotato di camere che potranno ospitare giocatori e staff tecnico con spazi riservati. Tra un mese si spera che l’emergenza sia finita e tutta la rosa di Conte entri nella palazzina ecologica, che ospiterà anche il ristorante, gli uffici per la dirigenza e le sale riunioni.



