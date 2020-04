Social – Il nuovo quiz dell’Inter che sta impegnando i tifosi: le possibili soluzioni

Come lo scorso sabato, anche quest’oggi l’Inter ha sfidato i propri tifosi sui social con un nuovo quiz. Il metodo di risoluzione è semplicissimo e rimane lo stesso: ad ogni numero sono associate una o più emoji, le quali fungono da indizio per risalire al calciatore misterioso. Ecco l’immagine postata dal club questa settimana con tutti gli indizi:

Queste tutte le possibili soluzioni:

1 Julio Cesar – L’ex numero uno dell’Inter era soprannominato l’AcchiappaSogni

2 Christian Chivu – L’ex terzino veniva soprannominato ‘caschetto’, per via del casco che ha portato negli ultimi anni di carriera dopo un infortunio alla testa.

3 Gianluca Festa – Ex difensore dell’Inter, le emoji si riferiscono chiaramente al suo cognome.

4 Francesco Moriero – Divenne celebre la sua esultanza del ‘lustrascarpe’ con il Fenomeno Ronaldo.

5 Belözoğlu Emre – Soprannominato ‘zanzara’ per il suo essere pungente e fastidioso a centrocampo per gli avversari.

6 Aron Winter – La traduzione italiana del suo cognome corrisponde ad ‘inverno’, la stagione rappresentata dalle emoji al numero 6.

7 Yuto Nagatomo – E’ stato il primo giapponese a vestire la maglia dell’Inter.

8 Riccardo Ferri – Anche in questo caso l’associazione tra il cognome e le emoji di martello e chiavi inglesi che lo richiamano è abbastanza intuitiva.

9 Samuel Eto’o – Il soprannominato ‘Re Leone’ è senz’altro il calciatore del nono indizio nerazzurro.

10 Andy Van der Meyde – Veniva chiamato ‘arciere’ per via dell’esultanza storica in cui mimava con l’arco il lancio di una freccia.

11 Alessandro Bianchi – Due emoji bianche in riferimento al suo cognome anche qui.

12 Salvatore Bagni – L’ex centrocampista dell’Inter corrisponde ai ‘bagni’ dell’emoji numero 12.

13 Matteo Ferrari – Ex difensore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, solamente nella stagione 2000/2001 si è ritagliato spazio in squadra

14 Juan Sebastian Veron – Il fortissimo ex centrocampista argentino veniva definito ‘La Brujita’, vale a dire ‘La streghetta’ nella traduzione italiana.

15 Benoît Cauet – L’ex centrocampista veniva chiamato ‘Il Postino’

16 Youri Djorkaeff – In questo caso, spulciando la storia dei francesi che hanno vestito la maglia dell’Inter, potrebbero essere le iniziali (DJ) del suo cognome ad essere richiamate dalle emoji.

