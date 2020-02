Nuovo San Siro, Inter e Milan incontrano oggi il Comune di Milano: gli argomenti sul piatto

Nella giornata di oggi è in programma un nuovo incontro tra i rappresentanti di Inter e Milan e quelli del Comune di Milano per parlare del nuovo impianto nella testa dei due club milanesi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, quello odierno sarà un appuntamento tecnico, a cui non parteciperà il sindaco Sala né il presidente rossonero Scaroni e l’a.d nerazzurro Antonello.

I temi sul banco: “Le parti discuteranno delle volumetrie extra-stadio (i grattacieli e gli spazi commerciali) e del valore di San Siro. Nell’ultimo incontro i club si erano detti pronti a pagare da subito i diritti di superficie, inizialmente congelati per più di trent’anni. E a comprendere in questi il valore dello stadio, stimato dal Comune in 90-100 milioni: ma proprio dell’entità della cifra si parlerà oggi, dopo che sembra essere stato superato lo scoglio del mantenimento di parte del vecchio Meazza”

