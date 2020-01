Nuovo sgambetto all’Inter per la Juventus: sì ad Emerson Palmieri per bloccare Marcos Alonso

Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, tra Inter e Juventus. C’è il Chelsea al centro degli scenari di mercato delle due capoliste in Serie A. Come riferito infatti da La Repubblica, la Beneamata sarebbe alla ricerca di un esterno sinistro in grado di accontentare Conte sia in copertura che soprattutto in fase offensiva. Anche la Vecchia Signora sarebbe alla ricerca di un giocatore di fascia al quale affidare la corsia mancina, ed anche per questo motivo Paratici avrebbe intenzione di preparare un nuovo sgambetto all’ex dirigente Marotta.

Dopo essere riusciti ad ottenere Kulusevski nella volata con l’Inter, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Emerson Palmieri sia per rinforzare l’undici di Sarri sia per bloccare di fatto la partenza di Marcos Alonso, destinato ai nerazzurri. Una mossa dal duplice valore nella corsa al primo posto: rinforzare la rosa della Vecchia Signora e cercare di rallentare sul mercato la campagna acquisti di Marotta ed Ausilio. Questa la strategia della Juventus secondo La Repubblica: pronto un nuovo smacco per la Beneamata.

