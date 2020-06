GdS – Il progetto definitivo per il nuovo stadio si avvicina: meno cemento ed accordo sulle volumetrie commerciali. Prima partita nel 2024?

Passi avanti: sono le parole chiave emerse dal comunicato dell’Inter, pubblicato sul sito ufficiale della società nella serata di ieri. Tutto va ricondotto alla trattativa per il nuovo stadio, il cui progetto definitivo si avvicina sempre più: Inter e Milan, infatti, hanno dato l’ok al Comune di Milano per l’utilizzo più ridotto del cemento e per la contemporanea riduzione delle volumetrie commerciali attorno al nuovo stadio. Ne parla La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna.

Il progetto ha un valore economico di 1,2 miliardi di euro, e tutto è legato alla riduzione del cemento. I due club hanno acconsentito all’utilizzo dei 90 mila metri quadrati dell’attuale San Siro per una trasformazione in un distretto sportivo, con l’ulteriore presenza di negozi, cinema e ristoranti. L’indice volumetrico totale, comunque, sarebbe di 145 mila metri quadrati.

Le prossime settimane, inoltre, saranno cruciali per la scelta del progetto vincente. Si contendono l’appalto il progetto “Cattedrale” di Populous e quello degli “Anelli di Milano” di Manica-Sportium, che hanno rielaborato le presentazioni effettuate nel settembre scorso. La prima partita dovrebbe essere disputata nel 2024, quattro anni prima dell’inaugurazione totale del nuovo, avveniristico, distretto.

