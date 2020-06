Nuovo Stadio – Parla l’assessore all’Urbanistica: “Impossibile un giudizio positivo se non cambiano le volumetrie”

Dopo i netti passi in avanti che erano stati fatti negli ultimi mesi con il Comune di Milano, negli ultimi giorni Inter e Milan sono rimasti spiazzati dalle polemiche scaturite per la volumetria presentata dai due club nel nuovo progetto. A tal proposito, nell’intervista concessa ai microfoni di askanews.it, l’assessore all’Urbanistica del Comune della città di Milano, Pierfrancesco Maran, ha spiegato alle due società ancora una volta il punto di vista della giunta meneghina.

Le sue parole: “Giudizio positivo sul nuovo progetto di Inter e Milan? Impossibile se l’indice di edificabilità resta. Rispetto al progetto iniziale ci sono stati dei passi in avanti significativi, ma la richiesta di volumetrie presentata dalle squadre continua a non convincerci. Se l’indice di edificabilità resta questo è impossibile un parere positivo. Le squadre non hanno l’obbligo di giocare a San Siro, ma è interesse dell’amministrazione comunale tenere ancorato il calcio professionistico a quel quartiere”.

