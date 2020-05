Nuovo Stadio, il Comune di Milano dice ‘sì’: in estate deciso il progetto, il Meazza sarà riqualificato

Attraverso una nota ufficiale pubblicata durante il pomeriggio di ieri, Inter e Milan hanno fatto sapere di aver presentato al Comune di Milano i progetti di Populous e Manica/Sportium per la realizzazione del nuovo stadio per la città. I passi avanti verso l’idea sposata dalle milanesi proseguono, e ad oggi pare che anche il sindaco Sala sia più incline a dire sì alle proposte dei club. Come scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il risultato del lavoro fatto in queste settimane dalle società, che non hanno dimenticato le richieste minime avanzate dal Comune, è stato accolto molto positivamente da quest’ultimo, che ora si mostra molto più propositivo rispetto agli scorsi mesi.

In particolare, si attende entro un mese l’avallo che darà il via al progetto esecutivo. Prima dell’estate, poi, i club sceglieranno il progetto vincente tra i due in corsa: la Cattedrale di Populous o gli Anelli di Manica-Sportium. Fondamentale, però, sarà il fatto che una parte di San Siro resterà in piedi e diventerà una sorta di cittadella dello sport con anche negozi, cinema e centro commerciale. Questo punto era focale nell’ambito della ‘trattativa’ con il Comune, e le società hanno trovato il modo di integrarlo all’interno del loro progetto. Il Meazza diventerà un ‘centro di gravità’ per le attività sportive, ricreative e culturali, sia all’aperto che al chiuso. Ci saranno palestre, campi da calcetto, musei dello sport, uno skateboard park e tante altre cose. Peraltro, la maggior parte di queste attività saranno messe a disposizione di tutta la città gratuitamente. Saranno necessari 36 mesi per la costruzione del nuovo stadio, tempistica che permette di tenere in piedi l’obiettivo di vederlo pronto nel 2024. Altri 36-48 mesi, poi, per l’opera di ‘rinascita’ del Meazza.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!