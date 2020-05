Nuovo Stadio – Inter e Milan tornano in comune: nuovo incontro in programma

E’ il miglior segnale che potesse arrivare quello del nuovo incontro previsto oggi presso il comune di Milano, tra Inter e Milan con gli uffici tecnici del sindaco Giuseppe Sala. Dopo gli avanzamenti delle ultime settimane grazie alle riunioni tenutesi rigorosamente in video conferenza, le due società stanno passando ad una fase ulteriore di approfondimenti sui dettagli del nuovo progetto. Nell’incontro di oggi, infatti, si tratterà il tema delle cubature extra stadio.

Questo, come spiegato anche in edicola questa mattina da La Gazzetta dello Sport, dimostra come le parti si stiano già trovando in una fase avanzata dei colloqui. Dopo aver trovato finalmente la quadra sulla rifunzionalizzazione di San Siro, che fino a poco tempo fa aveva bloccato i dialoghi, ora l’accordo va trovato sui metri cubi che interessano Inter e Milan. Va ricordato che il progetto originario, che il Comune aveva respinto, prevedeva 180 mila metri cubi di edifici extra San Siro.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!