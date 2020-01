Nuovo Stadio – C’è la svolta, Inter e Milan aprono al Comune: San Siro convertito in sport district

Potrebbe essere stato l’incontro decisivo, quello avvenuto questa mattina a Palazzo Marino tra i rappresentanti di Inter e Milan con membri dell’amministrazione comunale. Assecondando quelli che erano stati i paletti imposti dal comune milanese in uno degli ultimi incontri, le due società hanno consegnato i progetti del nuovo stadio, degli studi di architettura Manica Cmr e Populous, corretti per comprendere una proposta di rifunzionalizzazione dello stadio di San Siro, che quindi non verrebbe abbattuto totalmente, come da richiesta.

Come appreso questa mattina da una nota Ansa, l’idea sarebbe quella di riconvertire il Meazza in uno stadio per la pratica di sport amatoriali, una sorta di sport district aperto a tutta la cittadinanza all’interno di quello che per tantissimi anni è stato un simbolo della città di Milano. Una soluzione che potrebbe accontentare il sindaco Giuseppe Sala, particolarmente coinvolto nella vicenda San Siro. Entro 10 giorni è previsto un nuovo tavolo con i tecnici del comune per un aggiornamento sulla situazione.

