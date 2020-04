Nuovo Stadio – Inter e Milan fiduciosi sul parere del comune: il cantiere darà lavoro a 5 mila persone

Nonostante lo stop forzato per l’intero mondo del calcio, Inter e Milan stanno continuando i dialoghi con il comune per quanto riguarda la progettazione del nuovo stadio. I due club, come annunciato con un comunicato congiunto, nella giornata di ieri hanno partecipato in video conferenza ad una riunione con il municipio di Milano per fare il punto sulla situazione. Un passaggio che non era affatto scontato e che d’altra parte rivela tutte le buone intenzioni di Suning e Liberty di portare fino in fondo il progetto stadio.

Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, “anche il Comune di Milano dovrà valutare con attenzione cosa conviene alla città, dal momento che, per esempio, il cantiere darà lavoro a 5 mila persone in tre anni”. Inter e Milan faranno dunque leva sul successo popolare che comporterebbe la realizzazione di un impianto così moderno e affascinante e – viceversa – sulle possibili proteste che potrebbero sorgere in caso contrario.

