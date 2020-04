Nuovo Stadio, svolta nel mese di maggio? Il Meazza verrà riadattato a fini commerciali

Come riportato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, a maggio potrebbe arrivare il nuovo okay tecnico del Comune per ricominciare l’iter politico dell’intero progetto a Palazzo Marino. Sebbene si prospetti un periodo non felicissimo dal punto di vista economico per Inter e Milan, le due società non hanno arretrato di un millimetro, ribadendo la loro disponibilità a mettere la bellezza di 1,2 miliardi di euro per il nuovo distretto di San Siro. I club hanno già dato l’ok al pagamento di 100 milioni per la concessione del diritto di superficie sulla zona per i prossimi 99 anni e almeno altri 80 per la rifunzionalizzazione del Meazza: il Comune ha alzato il prezzo, Inter e Milan ci sono stati.

Per l’attuale San Siro, invece, è confermata la volontà di non smantellarlo completamente, ma piuttosto di rifunzionalizzarlo. Rispetto ai mesi precedenti, in cui il comune aveva lanciato l’idea di una trasformazione della Scala del Calcio in una città dello sport aperta a tutti con tantissimo spazio verde, è nata la possibilità di poter riutilizzare lo stadio anche a fini commerciali. Da un lato è confermato che verrà in qualche modo conservata l’immagine di San Siro tenendo le rampe del secondo anello, ritenute di valore architettonico dai Beni Culturali. Dall’altro, negozi, ristoranti, cinema e tanto altro troveranno spazio dentro il rinnovato Meazza.