Nuovo Stadio – Per Inter e Milan spunta un nuovo ostacolo: nodo sui diritti del terzo anello

Che sarebbe stato difficile mettere d’accordo tutti sulla costruzione di un nuovo stadio, Inter e Milan lo sapevano già. Ma da queste premesse a trasformarsi in un vero e proprio incubo fatto di ostacoli e vincoli di ogni genere, era probabilmente lontano da ogni previsione iniziale. Come riportato questa mattina da Tuttosport, l’ultima grana per entrambi i club è arrivata lo scorso marzo a seguito di un’istanza presentata dagli architetti Enrico Hoffer e Francesco Ragazzi, figlio di Giancarlo (scomparso 3 anni fa).

Sostanzialmente sia la Soprintendenza della città metropolitana di Milano che il Ministero dei Beni Culturali dovranno esprimere il proprio parere in seguito a questa nuova richiesta che nasce da un legame creativo dei due ideatori del terzo anello di San Siro. Il caso specifico rientra infatti nella possibilità di tutela architettonica di un bene concessa tramite il diritto di autore di chi ha studiato le linee dell’edificio. Nonostante un altro rallentamento, Inter e Milan restano però fiduciosi di poter inaugurare il nuovo San Siro a partire dal 2024.

