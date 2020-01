Nuovo Stadio – Sala: “Non ci sono novità, siamo in attesa delle squadre”

Con il mercato a rubare la scena, in secondo piano sembra esser passato il progetto per il nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero costruire insieme nella zona di San Siro. La conferma sullo stallo con le due società, è arrivata ai microfoni dell’Ansa dal primo cittadino milanese Giuseppe Sala, il quale ha ribadito di non aver ancora sentito le due squadre dopo i vincoli messi in evidenza dal comune sulla costruzione del nuovo impianto nelle scorse settimane.

Intervenuto a margine di un incontro con i sindacati a Palazzo Marino, ecco il commento del sindaco Sala sul nuovo stadio: “Non ci sono novità. Siamo in attesa di incontrare nuovamente le squadre. Ci chiameranno, avendo noi chiarito quelli che sono i nostri vincoli. Al momento non ci sono novità. Cessione Milan? Non credo ma non ne so nulla”.

