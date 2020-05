Il sindaco Sala e il nuovo stadio a Milano: “Mi piacciono i progetti. Ancora alte le volumetrie”

Negli scorsi giorni sono stati presentati da Inter e Milan i progetti per il nuovo stadio. Un segnale molto importante, come di voler dare continuità, quello da parte delle due società. I progetti presentati per il futuro impianto sono due, e il sindaco di Milano Beppe Sala pare essere contento delle idee per il nuovo stadio. Come voluto dalla giunta comunale, le ipotesi non prevedono l’abbattimento del Meazza, bensì un suo riutilizzo per altre manifestazioni sportive o non. Ciò che ancora non convince sono le volumetrie dei nuovi progetti. Infatti prevedrebbero la costruzione di hotel, negozi, ristoranti e altro ancora, attorno al nuovo stadio. I due progetti hanno bisogno di queste costruzioni per rientrare del maxi investimento che verrebbe fatto. La costruzione verrebbe a sorgere proprio accanto all’attuale stadio. I progetti in questione sono stati realizzati dagli studi Populous e Manica/Sportium.

Come riportato da Calcio e Finanza, in merito alla questione ha parlato proprio il primo cittadino milanese Sala, ammettendo come sia contento dei due progetti: “La mia rigidità è sempre stata solo su due elementi. Il primo, sulla volontà di non perdere il Meazza. Il secondo, sulla volontà di limitare le nuove costruzioni. Il nuovo progetto salva il vecchio stadio, che accoglierà tanti altri sport minori e per la maggior parte gratuiti”. E proprio in merito alle volumetrie: “La loro richiesta è ancora alta, ma mi auguro che si possa trovare un buon accordo da portare in Consiglio e far votare all’aula, in modo che il progetto vada a buon fine”.

E sempre in merito, è intervenuto anche Fabrizio De Pasquale, consigliere del comune di Milano: “È positivo che le società, nonostante il difficile momento, vogliano portare avanti questo mega investimento su San Siro. Oggi più di prima il Comune deve agevolare investimenti privati per favorire occupazione e ripartenza”.

