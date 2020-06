Nuovo stop? Piano B bocciato dalle società. Venerdì assemblea di Lega per la soluzione

La Serie A torna in campo dopo tre mesi di stop per l’emergenza Covid-19 viste le condizioni sanitarie in netto miglioramento. Il 12 giugno si ripartirà dunque con la Coppa Italia ed una settimana dopo con il campionato. Tutti i vertici del calcio e governativi però – si legge su La Gazzetta dello Sport – si chiedono: cosa fare in caso di nuovo stop se le condizioni dovessero peggiorare?

Innanzitutto è stato bocciato il piano B, ovvero playoff e playout. Le società si sono opposte a questa soluzione in quanto – una volta ripresa la Serie A – non è ammissibile un eventuale cambio in corsa. E il piano C? Il presidente Gabriele Gravina ha annunciato un algoritmo che tenga presente di tutti i fattori: partite in casa, fuori, gol fatti e subiti, in modo da avere una classifica quasi realistica. Anche in questo caso però difficilmente sarà una soluzione attuabile, soprattutto per assegnare lo scudetto. Venerdì mattina dunque – si legge – è stata convocata un’assemblea di Lega urgente per trovare una soluzione.



