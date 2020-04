Nwankwo: “All’Inter sono stato felice, meraviglioso giocare la Champions”

Nwankwo Obiora è stato poco più che una meteora nel firmamento nerazzurro, tuttavia ricorda ancora con molto affetto la parentesi all’ombra della madonnina. Il centrocampista nigeriano infatti, intervistato da World Football Index, ha parlato dei suoi momenti migliori in carriera: “All’Inter ho giocato poco una volta promosso in prima squadra, solo 5 partite, ma è stata un’esperienza meravigliosa, fantastica per un ragazzo proveniente dall’Africa. Mi sono goduto ogni secondo. Ho tanti bei ricordi dell’Inter, ma l’apice sicuramente è stato il mio esordio in Champions League contro il Tottenham. Entrai al 53 esimo al posto di Muntari“.

Nwankwo poi ha proseguito: “Nonostante abbia vagato molto, il mio allenatore preferito rimane Rafa Benitez del periodo in nerazzurro. Mi ha insegnato moltissimo, le cose che mi ha trasmesso mi sono rimaste dentro per sempre, non le ho mai dimenticate. Ha avuto un ruolo chiave nel mio sviluppo, nonostante il poco tempo passato insieme”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!