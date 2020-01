Nyman, prime parole in nerazzurro: “Ottima impressione dall’Inter: la squadra ha un grande potenziale”:

Non c’è solo il mercato dei nerazzurri di Antonio Conte ad infiammare la finestra invernale delle trattative interiste. La Beneamata risponde presente anche tra le donne e si assicura un rinforzo di spessore: Linda Nyman. La centrocampista della Nazionale finlandese è stata infatti prelevata dal Kungsbacka DFF e pochi minuti fa ha rilasciato la sua prima intervista ad Inter TV.

“E’ stato fantastico giocare la prima partita con le nerazzurre, mi sono davvero divertita”. Queste le prime dichiarazioni di Linda Nyman ai microfoni di Inter TV. Parole al miele per l’ambiente interista e per il clima che circonda le nerazzurre: “Penso che questa sia una buona squadra e sono davvero contenta di giocare per i colori nerazzurri. La squadra mi ha fatto un’ottima impressione così come tutto l’ambiente ed è stata una scelta facile per me. Mi aspetto grandi partite, un calcio veloce ed una bella atmosfera dalla Serie A. Abbiamo già giocato insieme con Anna Auvinen, due anni fa circa, per un paio di stagioni, ed anche lei ha agevolato la mia scelta”.

Già carica la centrocampista finlandese in vista della nuova avventura: “Ho avuto subito un’ottima impressione molto positiva quando sono arrivata: mi hanno accolto tutti molto bene ed anche il mister è stato disponibile. Credo che la nostra squadra abbia un grande potenziale e saremo in grado di competere contro ogni avversaria”. L’Inter scopre Linda Nyman, calciatrice di spessore per un ulteriore salto di qualità in Serie A.

