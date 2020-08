Obiettivi e comunicazione esterna: gli errori che Conte ha evidenziato alla società

Affinché potesse continuare il matrimonio tra Antonio Conte e l’Inter, serviva massima chiarezza da entrambe le parti. E così è stato, visto che dalla sua Steven Zhang ha illustrato il progetto nerazzurro con un percorso di crescita che quest’anno ha ricevuto il marchio determinante dello stesso allenatore, e che invece il tecnico ha spiegato dal suo punto di vista tutto quanto non gli era proprio andato giù nel corso della stagione e che lo aveva costretto a meditare l’addio dopo appena un anno.

Stando a quanto ricostruito stamattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Conte avrebbe chiesto soprattutto di migliorare la comunicazione esterna. Ai tifosi non andrà detto che l’Inter lotterà per lo scudetto, perché la formazione nerazzurra non è ancora pronta per competere a certi livelli. Ciò non significa che il processo di crescita dell’Inter non possa continuare, ma che un progetto è fatto di step e bisognerà rispettare alcune tappe obbligatorie. Decisivo, in questo senso, sarà il mercato nerazzurro delle prossime settimane.

