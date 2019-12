Occhi dell’Inter sul Clasico: Valverde sceglie Vidal, in campo post polemiche

Sguardo dell’Inter rivolto al Clasico, non solo per lo spettacolo calcistico offerto dalle due superpotenze. Dopo le polemiche che avevano anticipato il fischio d’inizio, relative al cattivo umore di Arturo Vidal in seguito all’esclusione dall’undici titolare del match contro il Real Madrid, la situazione sembra tornata alla normalità in casa blaugrana. Valverde ha infatti scelto di lanciare in campo il cileno al 55′, sul risultato di 0-0, al posto di Semedo.

Pomeriggio infuocato per l’ex Juventus che aveva lasciato l’allenamento di oggi prima del termine come reazione alla decisione del tecnico di escluderlo dall’undici titolare del Camp Nou. Clasico bollente, con Barcellona e Real Madrid a pari punti e con la vetta della classifica divisa dai due top club spagnoli. Doppia beffa per il cileno, prima escluso dalla formazione tipo e poi costretto anche ad osservare da spettatore la sostituzione, durante il riscaldamento, di Sergio Busquets, fermato da un infortunio e sostituito da Rakitic. Nel secondo tempo però la musica per il cileno è cambiata e Valverde ha scelto così di ‘premiarlo’ regalandogli il campo nel match più sentito dell’anno.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!