Oggi consiglio federale per il futuro della Serie A: spunta il lodo Giulini

Oggi è un altro giorno importante per il futuro della Serie A e non solo: nel Consiglio federale infatti indetto in giornata, i club del massimo campionato ed i vertici del calcio italiano dovranno trovare un accordo sulla soluzione da attuare in caso di nuovo stop. Se dovessero ripresentarsi altri casi di positività al Covid-19 ci sarà una quarantena di squadra che comporterebbe l’inevitabile stop del campionato.

Il depotenziamento dell’algoritmo proposto dalla Lega di Serie A è stato fortemente bocciato dal consiglio di federale ed ora si cerca una mediazione per trovare una soluzione. Come riporta La Gazzetta dello Sport spunta il lodo Giulini. Il presidente del Cagliari infatti ha proposto di diminuire le retrocessioni in Serie A: da tre a due. La terzultima non dovrebbe essere retrocessa in favore della terza in classifica di Serie B visto che i playoff non saranno giocati. La proposta del numero uno sardo ha avuto già un discreto seguito.



