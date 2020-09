Oggi parte il raduno, dopo i tamponi via agli allenamenti. Assenti i Nazionali, l’elenco dei calciatori già disponibili

La nuova stagione dell’Inter ha preso ufficialmente il via nella giornata odierna: gli uomini di Antonio Conte sono pronti per riprendere il lavoro ad Appiano Gentile in vista di un campionato che dovrà vedere i nerazzurri lottare fino alla fine nelle posizioni di vertice.

La Gazzetta dello Sport riferisce che il raduno è stato fissato questa mattina alle ore 9 ad Appiano, almeno per quei calciatori non impegnati con le nazionali. Insieme ai portieri Handanovic e Radu, ci sarà anche Padelli, pronto a firmare il rinnovo di un anno e a ricoprire il ruolo di terzo. Al loro fianco Godin, Ranocchia, Candreva, Young, Agoumé, Asamoah, Sanchez e Lautaro.

Tutti effettueranno, come da protocollo, il tampone: solo dopo questo passaggio potranno raggiungere i calciatori che già da qualche giorno stanno lavorando alla Pinetina. Si tratta di Hakimi, Nainggolan, Dalbert e Vagiannidis, a cui si aggiungono quei giocatori che stanno recuperando dall’infortunio come Bastoni, De Vrij e Vecino.

