Okan Buruk: “Ho giocato con l’Inter e mi manca l’Italia: voglio allenare in Serie A”

Passato in Italia dal 2001 al 2004, periodo nel quale ha indossato la maglia dell’Inter, Okan Buruk vuole tornare nel nostro Paese per sedersi su una panchina di Serie A. Al momento, il turco si trova in patria, dove allena l’İstanbul Başakşehir, squadra nella quale milita anche l’ex Milan Robinho. Protagonista di un’intervista a TribalFootball, portale britannico, Okan ha manifestato il suo desiderio di allenare in Italia.

Ecco le parole dell’ex Inter: “Ho giocato con i nerazzurri e parlo abbastanza bene sia l’inglese che l’italiano. Per il mio futuro, ovviamente vorrei allenare in Europa, ed in particolare l’Italia sarebbe la mia prima scelta: voglio veramente lavorare in Italia!”. Poi, aggiunge: “Ora, comunque, sono concentrato sul campionato turco e sull’Europa League: vogliamo arrivare fino in fondo“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!