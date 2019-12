Oldani “Ho intuito la svolta all’annuncio di Conte. Bellissimo il gesto di Lukaku”

Negli studi di Sky Sport il noto chef Davide Oldani, tifoso nerazzurro, ha espresso i suoi pareri sul presente dell’Inter sotto la gestione Conte. Tanti i passi in avanti evidenziati dal cuoco, a partire dalla scelta dell’allenatore: “La squadra c’è, ho iniziato a pensare bene quando hanno annunciato Conte. Credo nei progetti, io vorrei che l’Inter possa vincere subito. Questo è veramente un bel progetto, lo dimostra anche la storia di Esposito. L’azione più bella è quando Lukaku lancia il pallone ad Esposito, come a dirgli vai e segna. Lukaku mi ha colpito tanto, ho scoperto che uomo fantastico è”.

Lo chef ha poi parlato anche di mercato, raccontando le sue speranze in vista della sessione invernale: “Qualcosa si potrebbe pensare in vista di gennaio, pensiamo anche alla sfida contro il Barcellona. Qualche giocatore in più farebbe bene. Politano? A me piace molto, ha fatto bene l’anno scorso”. Tifoso nerazzurro doc e da sempre vicino all’Inter, Davide Oldani ha scelto di raccontare a Sky Sport le sue sensazioni sul presente e sul futuro della Beneamata.

