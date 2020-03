Olè – Olimpiadi rinviate al 2021, rebus Lautaro per l’Argentina: il Toro rischia il posto

Ora è ufficiale, i Giochi Olimpici di Tokyo sono state rinviate al 2021. A comunicarlo è stato il Governo giapponese, in accordo con il CIO (Comitato Olimpico Internazionale), in seguito alla situazione dovuta alla pandemia del Coronavirus. Oltre ai problemi organizzativi di vario genere, ci sono delle questioni che limitano le nazionali U23. In partiolare, Olè sottolinea la situazione che riguarda la selezione U23 argentina: molti dei 50 giocatori chiamati dal CT Batista, non potranno far parte della competizione nel 2021, poiché supereranno il limite di età di 23 anni. In tutto sono 17 e tra questi c’è Lautaro Martinez.

L’assenza del centravanti nerazzurro sarebbe sicuramente quella più pesante per la squadra di Batista, che comunque potrebbe dedicargli uno dei tre posti disponibili per i fuoriquota. El Toro è infatti classe 1997 e supera il limite di età che riguarda i calciatori nati dal 1998 in poi. Resta da definire se il CIO consentirà un’eccezione, data la situazione di emergenza e consentirà di far partecipare chi oggi ha 23 anni. Insieme a Lautaro Martinez, nella lista dei grandi esclusi sono presenti: Matías Vargas (Espanyol), Gonzalo Montiel (River), Marcos Senesi (Feyenoord), Santiago Cáseres (América de México), Santiago Ascacibar (Hertha Berlin) e Lucas Robertone (Vélez).

