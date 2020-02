Dacourt: “L’Inter sta facendo benissimo, sono contento di vederla lassù. Mancini? Vi dico qual è la sua forza”

Olivier Dacourt, tra i protagonisti con la maglia dell’Inter dei campionati vinti sotto la guida di Roberto Mancini, ha concesso di recente un’intervista ai microfoni di tuttomercatoweb. Per l’occasione, ha parlato del rapporto che continua a legarlo alle due squadre italiane a cui è stato legato nel corso della sua carriera:

“Le seguo sempre con piacere, ogni settimana. L’Inter non sta facendo bene ma benissimo. Sono contento di vederla lassù. La Roma sapevamo che avrebbe affrontato alcune difficoltà in una stagione di ripartenza, sono certo che ripartirà al meglio”.

Il francese ha poi commentato l’esperienza del suo ex-allenatore sulla panchina della Nazionale italiana: “Non lo so ma da quando ha preso la squadra ha fatto molto bene. E’ riuscito a creare un gruppo, ha ragazzi giovani di qualità, è la sua forza. Il Mancio sa gestire l’ego dei giocatori e questa cosa non è facile, in pochi ci riescono con questa capacità. All’Inter avevamo tanti campioni e riuscì a farci vincere dopo tanto tempo”.

