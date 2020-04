Olsson (Uefa): “Proveremo a finire le coppe europee. Calendario? Le modifiche avranno ripercussioni per anni”

Se da un lato è vero che il calcio, in un momento come questo segnato da centinaia di morti e da una pandemia che sta generando conseguenze in ogni parte del mondo, passa in secondo piano, bisogna in ogni caso programmare il futuro del mondo del pallone. Il britannico Indipendent riporta le parole di Lars Christer Olsson, membro del comitato esecutivo Uefa, che ha affermato: “Se la situazione dovesse rimanere seria, sarà definitivamente un problema”.

Olsson continua: “Le conseguenze potrebbero permanere per diversi anni, arrivando anche fino al mondiale in Qatar del 2022, che sarà nel bel mezzo della stagione europea”.

Sulla possibilità di finire le coppe europee: “Se sarà possibile dovremo provare a farlo, sarebbe un modo per salvaguardare l’integrità delle competizioni. Ma credo che per questo bisognerà aspettare almeno la fine di maggio per decidere”.



