Opta – Borja Valero chirurgico contro il Ludogorets: ha sbagliato un solo passaggio!

E’ stata l’ennesima conferma ieri sera per Borja Valero che ha dimostrato ancora una volta ad Antonio Conte di poter contare sulla sua precisione ed affidabilità. In una partita dai ritmi non elevatissimi, come quella con il Ludogorets, lo spagnolo ha cercato con le sue geometrie di vivacizzare il gioco e dare un senso logico alle manovre dell’Inter. Al termine dell’incontro, come raccolto dai dati Opta, l’ex centrocampista della Fiorentina ha sfiorato con i suoi numeri un record nerazzurro detenuto da Cambiasso.

Borja Valero ha infatti ha chiuso il match contro il Ludogorets con il 98,63% (72 su 73) di passaggi riusciti. Tra i centrocampisti che hanno completato almeno 70 passaggi in un match dell’Inter, l’ultimo a fare meglio fu Cambiasso che fece registrare il 100%, (70 su 70) nel maggio 2013 contro il Genoa. Non avrà la stessa rapidità di Brozovic, ma lo spagnolo resta tutt’oggi un professore del calcio che può far sempre comodo alla causa nerazzurra.

