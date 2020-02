Opta – Conte nel segno di Mourinho: 11 vittorie nelle prime 19 sfide casalinghe. Meglio di lui solo il portoghese

Le analogie non è che manchino, perché il parallelismo esiste dal momento della firma sul contratto: Antonio Conte e Mourinho, il primo visto in chiave del nuovo secondo. E non è un mistero che – dall’arrivo di Conte – per la prima volta dopo gli anni bui l’Inter sia tornata a vivere la possibilità concreta di vincere uno Scudetto, o perlomeno vincere qualcosa. Il parallelismo, comunque, sta anche nei numeri, non è campato in aria: con la partita di questa sera Conte ha messo in cascina un primato che lo avvicina considerevolmente a Mourinho anche sul piano delle statistiche.

Il dato, quindi: come fa notare Opta, Antonio Conte ha vinto 11 delle prime 19 partite casalinghe da quando siede sulla panchina dell’Inter, l’ultima oggi contro il Ludogorets nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. E l’ultimo allenatore in grado di migliorare questo score fu – manco a dirlo – proprio José Mourinho, capace di ottenere 12 vittorie in altrettante partite. Conte nel segno di Mourinho: ma è ciò di cui si parla da inizio anno.

