Opta – Lukaku infrange il record di partite consecutivamente a segno in Europa League

Sono nove! Romelu Lukaku ha infranto il record di partite consecutivamente a segno in Europa League (e Coppa Uefa) battendo il precedente primato appartenente ad Alan Shearer. Al minuto 21 l’attaccante belga con un girata di potenza in area ha battuto il portiere del Bayer Leverkusen issandosi come unico giocatore nella storia della competizione a raggiungere questo traguardo.

Lukaku, classe ’93, ha battuto questo record grazie alle 5 partite tra il 2014 e il 2015 in maglia Everton (furono addirittura 8 gol in 5 presenze) e le ultime 4 con l’Inter. Con i nerazzurri Romelu è andato a segno due volte contro il Ludogorets e una volta contro Getafe e Bayer Leverkusen.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<