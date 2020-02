Opta – Nella Serie A degli Expected Goals comanda l’Atalanta: Inter seconda, sorpresa Juventus

Inter costretta ad inseguire la vetta anche nella classifica degli Expected Goals. Come riportato infatti da Opta su Twitter, i nerazzurri occupano il secondo posto nella speciale graduatoria che riguarda la proiezione delle occasioni da rete prodotte in ogni partita. Se la Beneamata fosse riuscita a trasformarle tutte, in campionato sarebbe al secondo posto con 50 punti. Davanti a tutti c’è l’Atalanta, prima in assoluto con 59 punti in classifica, mentre Lazio, Juventus e a sorpresa il Milan si contendono il terzo gradino del podio a quota 47.

Quattro punti in meno dunque per i nerazzurri in chiave Expected Goals e addirittura dieci in meno invece per i bianconeri, padroni attualmente della Serie A. Il dato sorprendente riguarda la squadra di Gasperini: se in ogni partita si fossero segnati gli xG prodotti, arrotondando a una sola cifra, la Dea avrebbe quattordici punti in più. Questo il tweet pubblicato da Opta.

