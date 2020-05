Opta – Ripresa Serie A, Inter e Lazio chiuderanno con punteggio record

In attesa di conoscere il futuro della Serie A, il sito statistico Opta ha fatto un’analisi basata su un’intelligenza Artificale sulla possibile classifica finale in caso di ritorno in campo. I dati – pubblicati sull’account ufficiale Twitter – vedono un’Inter chiudere il campionato con il punteggio record di 80: il migliore dall’epoca di José Mourinho. Stesso discorso per la Lazio, che andrebbe a terminare la stagione a quota 82 punti, che nelle stagioni 2009-2010 e 2010-2011 gli avrebbe consentito di portare a casa il titolo.

Titolo che invece andrebbe di nuovo alla Juventus: secondo l’intelligenza Artificale infatti i bianconeri chiuderebbero ad 87 punti, portando a casa il nono successo di fila seppure con il punteggio minore dal 2014. E la lotta per la retrocessione? Il Genoa è la candidata per il terzultimo posto che significa Serie B, insieme a Spal e Brescia.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!