Opta – Un Sanchez d’altri tempi: mai così tanti assist dal 2016/2017

Alexis Sanchez si sta dimostrando un vero e proprio valore aggiunto in quest’atipico finale di stagione in nerazzurro: secondo quanto riportato da Opta, infatti, il cileno non vive una stagione simile dal punto di vista dei passaggi decisivi dal 2016/2017, quando ancora vestiva la maglia dell’Arsenal. In quell’annata, aveva collezionato 10 assist.

Con l’Inter, in 19 presenze in campionato, per l’ex Barcellona 8 assist, due in più di quelli collezionati in 32 partite in Premier League con i Red Devils. Sanchez, indubbiamente, è una delle note più positive di questa stagione nerazzurra.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<