Opta stila la top 11 del decennio: un solo interista tra le stelle della Serie A

Un solo interista in formazione nonostante i trionfi e le pagine di storia riscritte dalla Beneamata. Nella top 11 del decennio stilata da Opta c’è spazio solo per Maicon. Il brasiliano, tra i migliori al mondo in corsia negli anni d’oro nerazzurri, completa il pacchetto arretrato con i due bianconeri Bonucci ed Alex Sandro. Tra i pali Buffon, mentre al centro della difesa, accanto all’ex rossonero, c’è spazio per Koulibaly.

Pirlo, Hamsik e l’obiettivo dei nerazzurri Vidal compongono invece il centrocampo, con le chiavi dell’attacco affidate a Totò Di Natale, uno dei cannonieri più prolifici del decennio, affiancato dal Papu Gomez e da Gonzalo Higuain, protagonista con il Napoli prima e con la Juventus oggi, con un breve passaggio anche al Milan. Questa la top 11 stilata da Opta: Maicon unico nerazzurro in dieci anni di storia.

