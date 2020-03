Ordine: “Porte chiuse anche ai giornalisti, sta per arrivare il divieto”

Nulla da fare anche per i giornalisti, che salvo ripensamenti da parte della Lega non potranno essere presenti negli stadi d’Italia per i match a porte chiuse. A dare la notizia è il noto giornalista Franco Ordine, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram: “Sta per scattare il divieto da parte della Lega di serie A per i giornalisti di entrare negli stadi delle partite a porte chiuse già deciso dalla Lega: Smart working anche nel calcio #leregolesirispettano”

