Ore caldissime per l’Inter in ottica Vidal: l’agente Felicevich è arrivato in Italia

Novità bollente in chiave mercato per i nerazzurri, in arrivo direttamente da Sky Sport. Come riportato infatti dalla rete satellitare Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal, si troverebbe in questo momento in Italia. Impossibile non pensare a possibili sviluppi in merito all’affare che coinvolge il cileno, a lungo accostato all’Inter e considerato come primo obiettivo del mercato di gennaio.

Diversi i giocatori impegnati in Italia che condividono lo stesso procuratore di Vidal. Dal fiorentino Pulgar all’ex Inter Medel, passando per il nerazzurro Alexis Sanchez. Ore caldissime per il procuratore del cileno, sempre più vicino ad un addio al club blaugrana nonostante le ultime voci parlino di un riavvicinamento tra le parti. Ieri il giocatore è sceso in campo nel derby contro l’Espanyol, partendo dalla panchina. Gol ed un ottimo secondo tempo prima del 2-2 a Cornellà-El Prat, con Conte che spera di averlo a disposizione il prima possibile. E chissà se, con l’agente di Vidal in Italia in queste ore, non possa arrivare lo scatto decisivo da parte della Beneamata.

