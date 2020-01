Ore decisive per il passaggio di Dimarco al Verona: affare in dirittura d’arrivo

Inter pronta a liberare Federico Dimarco verso l’Hellas Verona. A rivelarlo è Alfredo Pedullà durante la trasmissione dedicata al calciomercato di Sportitalia: nelle prossime ore l’esterno nerazzurro vestirà i colori del club scaligero, lasciando così la Beneamata dopo gli acquisti messi a segno dalla coppia formata da Marotta ed Ausilio. Ashley Young da una parte, Victor Moses dall’altra: l’Inter ha lavorato sulle fasce e dopo aver ceduto in prestito Valentino Lazaro è pronta a lasciar partire a titolo temporaneo anche il classe 1997.

L’affare, secondo il giornalista, si sbloccherà definitivamente già nelle prossime ore, con l’esterno che indosserà i colori nell’Hellas Verona alla ricerca di spazio e fiducia dopo i primi sei mesi di campionato vissuti all’Inter. Firma ad un passo con gli scaligeri per Federico Dimarco, destinato a lasciare Milano per la sua nuova esperienza in Serie A.

