Ore decisive per l’affare Eriksen: nuova offerta da 20 milioni da parte dell’Inter

Ore bollenti in casa nerazzurra per la pista che porta al nome di Christian Eriksen. Inter pronta allo scatto decisivo per il danese del Tottenham, indicato dalla Beneamata come il rinforzo giusto per aumentare il livello di qualità della squadra di Conte. Ora per la dirigenza interista è giunto il tempo di spingere, in attesa della definitiva fumata bianca con gli Spurs.

Come riportato da Fabrizio Romano su Twitter, l’Inter ha infatti intenzione di aumentare l’offerta presentata ai dirigenti del Tottenham. Non più 18 ma 20 milioni sul piatto già nelle prossime ore, gli stessi richiesti dal club inglese per lasciar partire il centrocampista danese. L’accordo totale tra le parti è sempre più vicino ed i nerazzurri studiano il blitz definitivo per assicurarsi Christian Eriksen, il top player che l’Inter ed Antonio Conte attende a braccia aperte.



