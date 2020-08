Non solo Conte, anche Oriali ai saluti? 10 anni dopo la storia si ripete

Non solo Conte. Anche Lele Oriali potrebbe salutare l’Inter in caso di addio del tecnico salentino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il first team technical manager nerazzurro è considerato una figura molto vicina a Conte con il quale aveva già lavorato in Nazionale.

E’ stato proprio il tecnico a spingere in maniera importante per concretizzare il suo ritorno all’Inter. Dopo 10 anni la storia potrebbe ripetersi, allora Oriali lasciò l’Inter dopo il Triplete conquistato con Mourinho a causa di dissapori con la dirigenza.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<