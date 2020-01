Oriali ricorda Anastasi: “Persona speciale, era un simbolo per tutti. Perdo un grande amico”

Anche Lele Oriali si unisce al ricordo del mondo sportivo italiano nei confronti di Pietro Anastasi, scomparso all’età di 71 anni e malato di Sla da diverso tempo. Intercettato dai microfoni di Sky Sport, il dirigente nerazzurro ha scelto di dedicare alcune parole all’ex centravanti della Nazionale.

“Pietro era una persona speciale – ricorda Oriali – che riusciva ad unire tutte le fedi calcistiche, non solo quella della maglia che aveva indossato. Un simbolo e un grande amico. Ho avuto il piacere e l’onore di giocarci insieme e di frequentarlo quando eravamo un po’ più giovani. Mi dispiace tantissimo per quello che è successo. Un simbolo per tutti, dell’umiltà e di tanti valori. Conosciuto come un grande calciatore, ma Pietro era anche un grande uomo. In questo ultimo periodo non l’ho sentito purtroppo. Sapevo dei problemi di salute che aveva ed ho sperato fino in fondo in un miglioramento, però purtroppo non c’è stato nulla da fare e mi dispiace molto”. Curioso da parte di Oriali il suo ricordo più bello legato ad Anastasi: “E’ stata una bellissima esperienza la prima che abbiamo fatto insieme, in una tournée in Cina, mi viene da ridere se ci penso. E voglio ricordarlo così, sorridente”. Queste le dichiarazioni di Oriali che ricorda con affetto Pietro Anastasi, scomparso a 71 anni dopo una lunga lotta con la Sla.

